Tornando a Est all' arena Eliseo in sala il regista e uno degli attori protagonisti

Domenica 29 giugno, l'Arena Eliseo si trasforma in un palcoscenico di emozioni con la proiezione di "Tornando a Est" di Antonio Pisu. Un'occasione unica per immergersi nel resoconto di tre amici che, due anni dopo la caduta del Muro di Berlino, riscoprono i loro legami e le sfide di un passato ancora vivo. La serata vedrà la partecipazione del regista, degli attori protagonisti e dei produttori, offrendo un'esperienza cinematografica coinvolgente e ricca di significato.

Domenica 29 giugno l'arena Eliseo ospita la proiezione del film "Tornando a Est" di Antonio Pisu, che partecipa alla serata insieme ai produttori Andrea Riceputi e Maurizio Paganelli e l'attore Samuele Brighi. Due anni dopo la caduta del Muro di Berlino ritroviamo Rice, Pago e Bibi, i tre.

