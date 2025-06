Tornando a casa ho visto un ragazzo che mi fissava si stava masturbando guardandomi Ho denunciato | il racconto choc di Irene Maiorino molestata a Roma

Una testimonianza sconvolgente che mette in luce il dramma quotidiano di tante donne. Irene Maiorino, attrice e vittima di molestia nel quartiere Pigneto a Roma, ha deciso di condividere la sua esperienza per sensibilizzare l’opinione pubblica e chiedere giustizia. La paura e l’indignazione sono state grandi, ma la sua voce si solleva forte per denunciare comportamenti inaccettabili. La lotta contro le molestie deve continuare, perché nessuna donna merita di vivere paura e insicurezza.

Una brutta disavventura per Irene Maiorino vittima di una molestia a Roma, nel quartiere Pigneto. “Ieri dopo cena, tornando a casa, mi fermo a mandare dei messaggi e mi sento guardare. Un ragazzo ben vestito, fermo tra due macchine mi fissa. Gli ho chiesto cosa stava guardando, poi abbasso lo sguardo e vedo che si stava masturbando fissandomi il sedere, la faccia “, racconta l’attrice sui social postando un video in cui prova a rincorrere l’uomo che sta scappando con un monopattino. L’attrice, nota al grande pubblico per ii ruolo da protagonista nell’ultima stagione de “ L’amica geniale “, con lucidità e rabbia ha filmato l’uomo e poi rilanciato le immagini: “Mi è sembrato un secolo con lui a gambe divaricate che continuava. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

