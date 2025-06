Tornado attraverso la strada in Minnesota | automobilista lo riprende con il cellulare

Un drammatico spettacolo della natura catturato nel cuore del Minnesota: un automobilista ha ripreso un tornado che si avvicinava minaccioso mentre attraversava la strada a Hartland. Il video, girato con cautela, mostra la potenza devastante del fenomeno e i detriti sollevati in aria, anche se fortunatamente non sono stati riportati danni. Un richiamo alla forza imprevedibile della natura che ci invita a riflettere sull’importanza della sicurezza e della preparazione.

