Torna Short Out | cinema talk e visite serali al Ninfeo

Dal 1° al 6 luglio 2025, Villa Litta a Lainate apre le sue porte alla quarta edizione di Short Out, il festival internazionale di cortometraggi organizzato dall’associazione Tutti Frutti. Confermando il suo stile accessibile e gratuito, questa edizione esplora "I confini della memoria", un viaggio tra ricordi storici, personali e digitali. Non perdete le cinema talk e le visite serali al ninfeo, momenti unici per immergersi in un mondo di emozioni e riflessioni.

Quarta edizione di Short Out dal 1° al 6 luglio 2025 a Villa Litta a Lainate. Il festival internazionale di cortometraggi organizzato dall'associazione Tutti Frutti, in collaborazione con il Comune conferma anche quest'anno il format consolidato, accessibile e gratuito. Il tema scelto per questa edizione è "I confini della memoria", un'indagine sulle molteplici forme in cui si manifesta il ricordo: storico, personale, sociale, digitale, artistico. "Il festival è diventato un punto di riferimento per la promozione culturale e la partecipazione giovanile - dichiara Paola Ferrario, assessore alla Cultura -.

