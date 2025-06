Torna MUBI Summer Edition | estate al Museo Irpino tra storie giochi e scoperte

Preparati a vivere un’estate indimenticabile al Museo Irpino e alla Biblioteca “S. e G. Capone” con MUBI Summer Edition! Dal 1° luglio all’1 agosto 2025, i più piccoli saranno coinvolti in un’avventura di storie, giochi e scoperte tra laboratori, letture animate, cacce al tesoro e proiezioni. Un modo divertente e educativo per esplorare il patrimonio culturale locale, stimolare la curiosità e creare ricordi speciali. Non perdere questa magica esperienza estiva!

Dal 1° luglio al 1° agosto 2025, il Museo Irpino e la Biblioteca “S. e G. Capone” accendono l’estate dei più piccoli con MUBI Summer Edition, un ricco programma di laboratori, letture animate, cacce al tesoro, giochi storici e proiezioni. Dal lunedì al venerdì, bambini e bambine dai 3 agli 11. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

