Torna L’Umbria che spacca | Perugia si muove a ritmo di musica

L’Umbria che Spacca torna con una dodicesima edizione indimenticabile, portando Perugia al centro di una vibrante festa di musica e cultura. Cinque giorni intensi, oltre 50 eventi e otto palchi tra le meraviglie dell’acropoli, ci promettono un’estate all’insegna del talento e dell’energia. I 120 volontari sono il cuore pulsante di questa grande celebrazione: pronti a vivere e condividere un’esperienza unica? La magia sta per iniziare!

Perugia, 26 giugno 2025 – Cinque lunghissimi giorni, dall’alba a notte fonda, con oltre 50 eventi e otto palchi che attraversano l’acropoli, in una festa della musica e della cultura contemporanea. Sono i numeri a inquadrare la forza e la creatività travolgente della dodicesima edizione de “L’Umbria che Spacca“, festival ideato e promosso dall’associazione Roghers Staff, in scena da mercoledì 2 a domenica 6 luglio. “I 120 volontari, vera anima della manifestazione, sono già in azione in tutta la città”, dice con orgoglio il presidente Andrea Mancini nell’affollatissima presentazione del programma, ieri a Palazzo Donini mentre il direttore artistico Aimone Romizi ricorda l’ascesa inarrestabile del festival, “diventato un happening di livello nazionale con 140 artisti al giorno e pretesto per visitare l’Umbria”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna “L’Umbria che spacca”: Perugia si muove a ritmo di musica

