Torna la truffa del profilo cosa rispondere al messaggio Abbiamo limitato il tuo account Facebook

Se ricevi un messaggio sospetto che ti chiede di rifare l'accesso al tuo account Facebook, non cliccare su nessun link e non fornire informazioni personali. Ricorda che Facebook non chiede mai di confermare i tuoi dati tramite messaggi diretti. Per proteggerti, verifica sempre l'identitĂ del mittente e segnala eventuali tentativi di truffa. La sicurezza online comincia dalla consapevolezza: ecco come riconoscere e rispondere correttamente a questa minaccia.

Negli ultimi giorni stiamo ricevendo segnalazioni su una truffa che gira su Facebook. Tutto parte, come spesso succede, da un messaggio. Un account che vuole accreditarsi come ufficiale ci scrive che dobbiamo rifare l'accesso al nostro profilo. Capire se si tratta di una truffa non è difficile: il primo passaggio è risalire all'identitĂ di chi ci ha mandato quel messaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

