Torna la Corsa delle Uova di Gandino | la pazza gara nata 1931 da una scommessa tra amici e diventata un evento cult

Preparati a rivivere una tradizione unica nel suo genere! La Corsa delle Uova di Gandino torna il 4 luglio 2025 per la sua 94ª edizione

Gandino (Bergamo), 26 giugno 2025 – In Lombardia venerdì 4 luglio appuntamento con la gara più strana del mondo. Stiamo parlando della 94ma edizione della Corsa delle Uova, storico appuntamento folkloristico e sportivo in programma alle ore 20.30 in Piazza Vittorio Veneto a Gandino (Bergamo). Le origini: tutto iniziò con una scommessa. Nata nel 1931 da una scommessa fra Giovanni Bonazzi e Lorenzo Archetti, allora diciottenni, la Corsa de of (Corsa delle Uova) si svolge con due protagonisti. Il primo si impegna nella corsa di andata e ritorno verso l'antico passaggio a livello di Fiorano (poco più di 11 chilometri), mentre il secondo nel contempo deve raccogliere una per una cento uova, poste ad un metro l'una dall'altra (in totale 10. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Torna la Corsa delle Uova di Gandino: la “pazza” gara nata 1931 da una scommessa tra amici e diventata un evento cult

