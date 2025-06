Torna Joy - Piacenza Party | festa e premiazioni YouthBank alla ex Caserma Cantore

Venerdì 27 giugno, la ex Caserma Cantore si trasforma nel cuore pulsante di Piacenza con il Joy - Journey of YouthBank - Piacenza Party. Una serata all’insegna di entusiasmo, creatività e protagonismo giovanile, con la presentazione di diciannove progetti ideati dai giovani per i giovani, accompagnata da musica dal vivo e DJ set. Preparati a vivere un evento indimenticabile che celebra l’energia e le idee della nuova generazione; perché questa festa è solo l’inizio di un futuro brillante.

