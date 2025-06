Torna in Italia studiosa di Gaza Il rettore plaude

Un caloroso bentornato in Italia per undici palestinesi di Gaza, accolti grazie a un'operazione umanitaria senza precedenti. Tra loro, spiccano la ricercatrice Aya Ashour dell’Università per Stranieri di Siena e la studentessa Joslin Aldadah Akram della Cattolica di Roma, entrambe simboli di speranza e resilienza. Questa iniziativa dimostra come l’Italia continui a impegnarsi con cuore e dedizione per offrire supporto a chi ne ha più bisogno, rafforzando il legame tra nazioni e persone.

Undici palestinesi di Gaza sono stati accolti in Italia con la nuova operazione condotta dall’Italia a vantaggio di parenti di cittadini palestinesi giunti in Italia per cure mediche o residenti con regolare permesso di soggiorno. Questa volta sono eccezionalmente presenti anche una ricercatrice diretta all’ Università per Stranieri di Siena, Aya Ashour, e una studentessa della Cattolica di Roma, Joslin Aldadah Akram, entrambe destinatarie di borse di studio da parte delle rispettive università . "Tutta la comunità accademica dell’Università per Stranieri di Siena è oggi felice per la bellissima notizia dell’avvenuta esfiltrazione da Gaza, dopo tanti tentativi, di Aya Ashour, la nostra giovane collega palestinese – afferma il rettore Tomaso Montanari (foto) –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna in Italia studiosa di Gaza. Il rettore plaude

In questa notizia si parla di: italia - gaza - torna - studiosa

Gaza disperata. Bambini malati trasferiti in Italia con 2 voli - Il dramma umanitario a Gaza si aggrava, colpendo in particolare i più vulnerabili: i bambini malati. Due voli hanno portato in Italia alcuni di loro, dopo settimane di sofferenza.

Un’altra operazione di successo dell’Italia, per la vita e per il futuro. Grazie all’impegno del ministro Antonio Tajani e del Ministro Annamaria Bernini, 11 cittadini palestinesi hanno potuto lasciare Gaza per ricongiungersi ai loro familiari in Italia o per proseguire Vai su Facebook

#Gaza, il Tar ordina di concedere il visto a tre studentesse per venire in Italia: hanno vinto una borsa di studio a #Siena. Interrogazione #Avs di @marcogrimaldi_ Vai su X

Università , 100 borse di studio in Italia per studenti palestinesi: ma uscire da Gaza è impossibile; Da Gaza all’Italia grazie al Tar: concesso il visto a tre ragazze palestinesi per motivi di studio; Gaza, il Tar ordina di concedere il visto a tre studentesse per venire in Italia: hanno vinto una borsa di….

Torna in Italia studiosa di Gaza. Il rettore plaude - Undici palestinesi di Gaza sono stati accolti in Italia con la nuova operazione condotta dall’Italia a vantaggio di ... Si legge su lanazione.it

Bimbi da Gaza a Torino per curarsi, Tajani: "Siamo vicini ai mille palestinesi rifugiati" - « L’Italia è il Paese che in Europa e in Occidente ha accolto il maggior numero di rifugiati da Gaza», ha rivendicato con orgoglio sabato il ministro degli Esteri Tajani nelle repliche in audizione ... Come scrive lastampa.it