Torna il festival dell’arte urbana Tre giorni targati Tabula Rasa

Tanti gli ospiti di un’edizione che promette di sorprendere e ispirare, offrendo l’occasione perfetta per scoprire come l’arte urbana possa trasformare e riqualificare gli spazi dimenticati. Preparati a vivere tre giorni intensi di creatività, dialoghi e nuove idee, immerso in un ambiente che celebra l’unione tra città e natura. Non perdere l’opportunità di essere parte di questo viaggio tra arte, innovazione e rinascita urbana!

"Tabula Rasa" è pronta per la sua quinta edizione. Il festival dedicato all’ architettura, alla fotografia, alla grafica e all’ illustrazione ideato da Giulio Vesprini proporrà tre giorni di mostre, talk, film, laboratori e workshop al Lido Cluana. Il tema di quest’anno si chiama " UrbanRurex " ed è un invito a esplorare i luoghi dimenticati, gli spazi sospesi tra urbano e rurale, tra abbandono e rinascita. Tanti gli ospiti di un’edizione che partirà venerdì 4 luglio, con il taglio del nastro della mostra fotografica "Elene". Gli scatti di Francesca Pioli racconteranno l’avventura di una giovane donna che ha abbandonato Roma per trasferirsi in montagna e diventare pastora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna il festival dell’arte urbana. Tre giorni targati "Tabula Rasa"

Torna il Tabula Rasa Visual Arts Festival! Appuntamento al Lido Cluana da venerdì 4 a domenica 6 luglio vi ricordiamo che in Biblioteca trovate il Fondo Vesprini, istituito nel 2021 ed aggiornato ogni anno grazie alle donazioni dell'Associazione Culturale Vai su Facebook

Civitanova si trasforma in un laboratorio a cielo aperto di creatività urbana: torna Tabula Rasa Festival

