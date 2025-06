Torna il Coca-Cola Pizza Village | dal 1° luglio gastronomia e musica alla Mostra d’Oltremare

Il Coca-Cola Pizza Village 2025 sta per tornare, dal 1° al 6 luglio alla Mostra d’Oltremare, un evento imperdibile tra gastronomia e musica. La kermesse celebra la pizza con un ricco programma di concerti serali, grazie alla collaborazione con RTL 102.5 e l’entusiasmante rassegna Maglia Azzurra. Un’occasione unica per vivere momenti di allegria e divertimento in un’atmosfera coinvolgente: non mancate!

La musica torna protagonista al Coca-Cola Pizza Village 2025, affiancando il racconto della pizza con un programma di eventi serali che animeranno l’area live del villaggio dal 1° al 6 luglio. Grazie alla collaborazione con Rtl 102.5, official media partner della manifestazione, e alla rassegna Maglia Azzurra, ogni serata proporrà una lineup ricca e trasversale che vedrà alternarsi numerosi interpreti tra pop, urban e nuovi linguaggi musicali. Il calendario si arricchirà inoltre di tre performance esclusive affidate a ospiti speciali, i cui nomi saranno annunciati nei prossimi giorni. Due anime, un solo palco per fare del Coca-Cola Pizza Village uno degli appuntamenti più attesi dell’estate a Napoli: un’offerta artistica ampia e articolata, pensata per accompagnare il pubblico in un’esperienza completa che unisce intrattenimento, gusto e partecipazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Hamilton torna in Italia: «A Jesolo, Sarno e Napoli mangiavamo pasta e pizza tutti i giorni» - Lewis Hamilton è tornato in Italia, dove ha trascorso momenti indimenticabili a Jesolo, Sarno e Napoli, gustando ogni giorno pasta e pizza.

