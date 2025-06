Torino donna trovata senza vita in casa | ipotesi omicidio-suicidio

Tragedia a Rivalta, Torino: una donna viene trovata senza vita nella sua abitazione, in un caso che potrebbe configurarsi come omicidio-suicidio. Le indagini si concentrano sull'ipotesi di una lite con il marito, che avrebbe poi scelto di porre fine alla propria vita nel lago di Avigliana. Un dramma che scuote la comunità e solleva domande sulle cause di questa doppia tragedia.

Possibile omicidio-suicidio a Rivalta, in provincia di Torino dove il corpo senza vita di una donna, di cui non sono state ancora rese note le generalità , è stato ritrovato nel pomeriggio nella sua casa in via XXV aprile, al civico 23. L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite con il marito. L’uomo, secondo le prime informazioni, si sarebbe poi tolto la vita nel lago di Avigliana. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino, donna trovata senza vita in casa: ipotesi omicidio-suicidio

In questa notizia si parla di: omicidio - vita - torino - donna

Mister Movie | Scontro Bruzzone Matano La Vita in Diretta: Audio Omicidio Paganelli Accende Dibattito Cronaca - Un acceso dibattito televisivo tra Roberta Bruzzone e Alberto Matano sul caso dell'omicidio di Pierina Paganelli accende il dibattito sulla cronaca e le sue implicazioni etiche.

Savigliano, madre e figlio trovati senza vita, ipotesi omicidio-suicidio. La donna aveva 72 anni, il figlio 40 anni Vai su X

Non ce l’ha fatta la donna di 61 anni, ferita a coltellate dal marito nel tardo pomeriggio di ieri a Grugliasco, Torino, al culmine di una lite. Giunta in ospedale in gravissime condizioni, è morta questa mattina nonostante i tentativi dei sanitari di salvarle la vita. F Vai su Facebook

Torino, donna trovata morta in casa a Rivalta: ipotesi femminicidio; Torino, donna trovata senza vita in casa: ipotesi omicidio-suicidio; Torino, donna trovata senza vita in casa: indagini in corso - LaPresse.

Torino, donna trovata senza vita in casa: ipotesi omicidio-suicidio - suicidio a Rivalta, in provincia di Torino dove il corpo senza vita di una donna, di cui non sono state ancora rese note le generalità, è ... lapresse.it scrive

Torino, donna trovata senza vita in casa: indagini in corso - Il corpo senza vita di una donna, di cui non sono state ancora rese note le generalità, è stato ritrovato nel pomeriggio nella sua casa di Rivalta, in provincia di Torino, in via XXV aprile, al civico ... Come scrive msn.com