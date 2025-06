Torino donna trovata senza vita in casa | indagini in corso

Una tragica scoperta scuote Rivalta, vicino Torino: il corpo senza vita di una donna è stato trovato nella sua abitazione, mentre le forze dell’ordine indagano sul caso. La comunità è sotto shock e si attende con ansia l’esito delle verifiche, che potrebbero rivelare dettagli inquietanti sulla causa del decesso. Restate aggiornati per scoprire come evolverà questa vicenda che ha sconvolto l’intera zona.

Il corpo senza vita di una donna, di cui non sono state ancora rese note le generalità, è stato ritrovato nel pomeriggio nella sua casa di Rivalta, in provincia di Torino, in via XXV aprile, al civico 23. Indagini in corso. Sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione e sono scattate immediatamente le indagini, che sono in corso, per ricostruire l’accaduto. Non è esclusa la morte violenta. 🔗 Leggi su Lapresse.it