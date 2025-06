Torino | donna trovata morta in casa il marito si è ucciso nel lago di Avigliana Ipotesi femminicidio

Una tragedia sconvolge Torino: una donna viene trovata senza vita nel suo appartamento di Rivalta, mentre il marito si è tolto la vita nel vicino lago di Avigliana. Le autorità sospettano un femminicidio seguito da un tragico suicidio, sollevando interrogativi e dolore nella comunità. Un caso che mette in luce ancora una volta le drammatiche conseguenze della violenza di genere e l'urgenza di affrontarla con decisione.

Il cadavere di una donna è stato ritrovato oggi, 26 giugno 2025, in un appartamento di Rivalta, nel Torinese. I primi accertamenti dei carabinieri stanno delineando l'ipotesi di un femminicidio seguito dal suicidio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Torino: donna trovata morta in casa, il marito si è ucciso nel lago di Avigliana. Ipotesi femminicidio

In questa notizia si parla di: donna - ipotesi - femminicidio - torino

Ipotesi omicidio in una villa a Fregene, donna trovata morta in un lago di sangue con una ferita alla testa - Un inquietante mistero avvolge una villa a Fregene, dove una donna di 61 anni è stata scoperta priva di vita in un lago di sangue.

Femminicidio a Torino È morta questa mattina in ospedale la donna accoltellata ieri dal marito a Grugliasco, vicino a Torino. Il femminicidio è avvenuto... Vai su Facebook

Torino, donna trovata morta in casa a Rivalta: ipotesi femminicidio; Ipotesi omicidio - suicidio a Rivalta vicino Torino, donna morta in casa e marito trovato nel lago: cosa si sa; Rivalta (Torino), donna trovata senza vita in casa | Il marito si è ucciso tuffandosi in un lago.

Torino, donna trovata morta in casa a Rivalta: ipotesi femminicidio - Il corpo del marito della vittima era stato recuperato stamani nel Lago Grande di Avigliana, a pochi chilometri di distanza dalla loro abitazione. tg24.sky.it scrive

Rivalta, omicidio in via XXV Aprile: trovato il cadavere di una donna. «Ipotesi omicidio-suicidio, il marito annegato nel lago Grande di Avigliana» - Il cadavere di una donna è stato ritrovato in un appartamento di Rivalta: sono in corso accertamenti da parte ... Come scrive msn.com