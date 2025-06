Torino alle Ogr l' eccellenza digitale italiana

Torino, capitale dell’innovazione italiana, si distingue per l’eccellenza digitale che ogni anno celebra. Alle OGR, il cuore pulsante di questa rivoluzione, il Club del Digitale e dell'Innovazione, con 40 anni di storia e 15 eventi annuali, presenta l’Itday: un appuntamento imperdibile che, attraverso le testimonianze di protagonisti locali, racconta quanto il nostro Paese sia all’avanguardia nel mondo digitale e innovativo. Un’opportunità unica per scoprire come l’Italia stia plasmando il futuro digitale.

Alle Ogr di Torino il Club del Digitale e dell'Innovazione, organizzatore e promotore da dodici anni dell' Itday, ha aperto la giornata dedicata all'eccellenza digitale italiana. Con oltre 200 membri e sostenitori, 40 anni di storia e 15 eventi l'anno, il Club del Digitale e dell'Innovazione di Torino organizza ogni anno l'Itday: un evento dedicato al mondo It, che servendosi delle testimonianze di protagonisti del territorio, racconta quanto sia importante e utile investire sulla creatività, le competenze e la tecnologia per generare nuovi spazi di collaborazione e business. "L' Itday 2025 - spiega la presidente del Club del Digitale, Sandra Giraud - è nato per connettere persone e non solo tecnologie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Torino, alle Ogr l'eccellenza digitale italiana

