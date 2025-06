Topolino | modellino da collezione in arrivo con il nuovo volume

Gli appassionati di Topolino e dei suoi personaggi più iconici pronti a scoprire un esclusivo diorama che unisce Paperino e Paperinik, svelando il loro segreto nascosto da sempre. Questa incredibile collezione, disponibile con i numeri 3631 e 3632, offre un viaggio nel cuore delle avventure di un duo irresistibile e misterioso, rendendo ogni collezionista protagonista di un mondo magico e senza tempo. Preparatevi a vivere un'emozione unica!

Tutti sanno che dietro a Paperinik si cela Paperino, ed è per questo che nessuno li ha mai visti insieme. fino a ora! Per gli appassionati, Topolino presenta il diorama di Paperino e Paperinik, un nuovo, imperdibile gadget che vede le due versioni del papero più amato di sempre insieme, nella stessa statuina. Con i numeri 3631 e 3632 (in edicola, fumetteria e su Panini.it rispettivamente da mercoledì 25 giugno e mercoledì 2 luglio ), saranno disponibili le due parti che compongono il diorama. All'eroico protettore di Paperopoli e a Paperino è dedicata anche la cover del numero, realizzata da Andrea Freccero! Progettato da Emmanuele Baccinelli, questo gadget dinamico, alto 11 cm, comprende due personaggi 3d e una struttura rotante che ricrea un momento cruciale nella narrativa di Paperinik: quello in cui Paperino entra furtivamente nel suo armadio per accedere al covo segreto sotto la sua casa, in via dei Platani, e indossare il celebre costume da Vendicatore Mascherato.