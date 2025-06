Tony Hadley | ‘Da Spandau Ballet a nonno 45 Anni di musica e vita’

Tony Hadley, leggendario frontman dei Spandau Ballet, celebra 45 anni di musica e vita con uno stile inconfondibile. Con la sua voce inconfondibile e un’eleganza naturale, ha conquistato generazioni, diventando un’icona del panorama musicale. In questa intervista esclusiva su “Soundcheck”, ci svela aneddoti e passioni, mentre si prepara a incantare il pubblico italiano in concerti imperdibili. Scopriamo insieme il fascino senza tempo di Tony Hadley.

“Anthony Patrick Hadley suona molto elegante, ma nessuno mi chiama così”. Già, perché il suo nome è Hadley, Tony Hadley. “Anzi, Antonio come dite in Italia” scherza sulla poltrona di “Soundcheck ”, il format musicale disponibile sulla pagina web e sui social del nostro giornale, la voce di “True”, “Gold”, “I’ll fly for you”, in concerto quest’estate a Villa Arconati di Bollate il 13 luglio, alla Versiliana di Marina di Pietrasanta il 27 agosto, al Teatro Sociale di Sondrio il 2 settembre e all’Esedra di Palazzo Te, a Mantova, il 3. Concerti con cui festeggia 45 anni di carriera. Potrebbe riassumerli in tre ricordi? “Innanzitutto, la firma del mio primo contratto discografico, perché senza quello non c’è carriera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net