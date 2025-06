Tony Effe partito il tour estivo attesa per la data al Circo Massimo

Preparati all’estate più scatenata con Tony Effe, protagonista del Summer Tour 2025! Dopo il kickoff al Kozel Carroponte di Milano, il rapper si appresta a conquistare i palchi dei festival più prestigiosi, incluso il tanto atteso concerto al Circo Massimo. Un viaggio musicale imperdibile tra live energici e ospiti d’eccezione, che farà vibrare tutta l’Italia: restate sintonizzati per scoprire le date e i biglietti!

Tony Effe ha inaugurato il Summer Tour 2025 – prodotto da Vivo Concerti – con un live al Kozel Carroponte di Milano, dando il via a una serie di appuntamenti a cielo aperto che lo vedranno protagonista nei festival e sui palchi più attesi dell'estate. Sul palco Tony è stato affiancato da ospiti d'eccezione: Lazza – con cui ha spoilerato il nuovo inedito Money Machine –, Bresh, Capo Plaza e Kid Yugi, che hanno infiammato la serata regalando al pubblico momenti carichi di energia.

