Tony Effe inaugurato ieri sera il Summer Tour 2025 da Milano Il debutto al Circo Massimo di Roma il 6 luglio

Ieri sera, Tony Effe ha dato il via al Summer Tour 2025 con un energia travolgente al Kozel Carroponte di Milano, segnando l'inizio di una serie di concerti sotto il cielo estivo. Tra ospiti d'eccezione come Lazza, Bresh, Capo Plaza e Kid Yugi, il rapper si prepara a conquistare i palcoscenici più prestigiosi, tra festival e show esclusivi. L'estate si preannuncia calda e ricca di sorprese: non perdere l'appuntamento al Circo Massimo di Roma il 6 luglio!

Ieri sera  Tony Effe ha inaugurato il  Summer Tour 2025 – prodotto da Vivo Concerti – con un live al Kozel Carroponte di Milano,  dando il via a una serie di appuntamenti a cielo aperto che lo vedranno protagonista nei  festival e sui palchi più attesi dell'estate. Sul palco Tony è stato affiancato da ospiti d'eccezione: Lazza – con cui ha spoilerato il nuovo inedito Money Machine –, Bresh, Capo Plaza e Kid Yugi, che hanno infiammato la serata regalando al pubblico momenti carichi di energia. In scaletta non sono mancati i grandi successi che hanno segnato la sua carriera: dai brani di ICON  – album Quintuplo Disco di Platino che ha consolidato il suo ruolo nella scena urban italiana – alle hit che hanno dominato le classifiche, fino a Sesso e Samba  con Gaia, già certificata Quadruplo Platino.

