Tony Effe in attesa di diventare padre ha battezzato il tour con una sorpresa insieme a Lazza – IL VIDEO

Tony Effe, pronto a diventare papà, ha dato il via al Summer Tour 2025 con un'esplosiva serata al Kozel Carroponte di Milano, sorprendendo i fan con ospiti di prestigio come Lazza, Bresh, Capo Plaza e Kid Yugi. Tra musica e emozioni, il rapper si prepara a conquistare il Circo Massimo di Roma il 6 luglio, mentre si gode le gioie della futura paternità, rendendo questa estate ancora più speciale.

Ieri sera, mercoledì 25 giugno, Tony Effe ha inaugurato il Summer Tour 2025 con un live al Kozel Carroponte di Milano. Sul palco Tony è stato affiancato da ospiti d’eccezione: Lazza – con cui ha spoilerato il nuovo inedito “Money Machine” –, Bresh, Capo Plaza e Kid Yugi. Tra le prossime tappe il prossimo 6 luglio il debutto al Circo Massimo di Roma. Intanto il rapper si gode anche le gioie della futura paternità, visto che la sua fidanzata Giulia De Lellis aspetta una bimba. Dopo il concerto di Milano, il rapper sarà a Riccione (RN) il 4 luglio, al Circo Massimo di Roma il 6 luglio, a Stupinigi (TO) per il Sonic Park l’8 luglio, a Piazzola sul Brenta (PD) al Piazzola Summer Festival l’11 luglio, a Gorizia all’Arena Casa Rossa il 13 luglio, a Piedimonte Matese (CE) all’Arena Matese il 19 luglio, a Olbia (SS) al Red Valley Festival il 14 agosto, a Apricena (FG) a Suoni in Cava il 21 agosto, e infine a Catania per il Wave Summer Music il 29 agosto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it