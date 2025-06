Tony Effe il live di Milano con tanti ospiti sul palco apre il Summer Tour

Tony Effe ha acceso Milano con un live esplosivo al Kozel Carroponte, inaugurando il suo Summer Tour 2025 e portando sul palco ospiti d’eccezione come Lazza, Bresh, Capo Plaza e Kid Yugi. Un’anteprima di una calda estate ricca di musica e sorprese, che promette di lasciare il segno nei festival e nelle piazze italiane. La stagione estiva si preannuncia indimenticabile: preparatevi a vivere un’estate di pura energia!

(askanews) – Tony Effe ha inaugurato mercoledì 25 giugno il suo Summer Tour 2025 – prodotto da Vivo Concerti – con un live al Kozel Carroponte di Milano, dando il via a una serie di appuntamenti che lo vedranno protagonista nei festival e sui palchi di questa calda estate. Sul palco Tony è stato affiancato da ospiti d’eccezione: Lazza – con cui ha spoilerato il nuovo inedito Money Machine -, Bresh, Capo Plaza e Kid Yugi, che hanno infiammato la serata regalando al pubblico momenti carichi di energia. In scaletta non sono mancati i grandi successi che hanno segnato la sua carriera: dai brani di ICON – album Quintuplo Disco di Platino che ha consolidato il suo ruolo nella scena urban italiana – alle hit che hanno dominato le classifiche, fino a Sesso e Samba con Gaia, già certificata Quadruplo Platino. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Tony Effe, il live di Milano (con tanti ospiti sul palco) apre il Summer Tour

In questa notizia si parla di: tony - effe - milano - ospiti

Tony Effe, partito il tour estivo, attesa per la data al Circo Massimo - Preparati all’estate più scatenata con Tony Effe, protagonista del Summer Tour 2025! Dopo il kickoff al Kozel Carroponte di Milano, il rapper si appresta a conquistare i palchi dei festival più prestigiosi, incluso il tanto atteso concerto al Circo Massimo.

Ieri sera Tony Effe ha inaugurato il Summer Tour 2025 - prodotto da Vivo Concerti - con un live al Kozel Carroponte di Milano, dando il via a una serie di appuntamenti a cielo aperto che lo vedranno protagonista nei festival e sui palchi più attesi dell’estate. Sul Vai su Facebook

Translate postCosa fare a Milano oggi 25 giugno: Marracash a San Siro e J Balvin con Tony Effe al Carroponte https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/06/25/news/cosa_fare_a_milano_oggi_25_giugno_marracash_a_san_siro_e_j_balvin_con_tony_effe_al Vai su X

Tony Effe dà il via al suo Summer Tour, con il live al Kozel Carroponte di Milano; VIDEO Tony Effe apre il Summer Tour 2025 al Carroponte - LaPresse; Cosa fare a Milano oggi 25 giugno: Marracash a San Siro e J Balvin con Tony Effe al Carroponte.

Tony Effe, il live di Milano (con tanti ospiti sul palco) apre il Summer Tour - Il Summer Tour di Tony Effe comincia da Milano al Kozel Carroponte. Lo riporta amica.it

Tony Effe a Milano apre il Summer Tour 2025: il live al Carroponte - con un live al Kozel Carroponte di Milano, dando il via a una serie di appuntamenti a cielo aperto c ... Come scrive msn.com