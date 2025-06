Tony Effe il 6 luglio debutto al Circo Massimo

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: Tony Effe torna in scena con il suo Summer Tour 2025, inaugurato ieri sera al Kozel Carroponte di Milano. Un evento imperdibile che segna l’inizio di una serie di concerti sotto il cielo aperto, con ospiti d’eccezione e hit che faranno ballare tutta Italia. E ora, la grande notizia: il 6 luglio Tony Effe debutta al Circo Massimo, promettendo uno show epico come nessun altro.

Ieri sera Tony Effe ha inaugurato il Summer Tour 2025 – prodotto da Vivo Concerti – con un live al Kozel Carroponte di Milano, dando il via a una serie di appuntamenti a cielo aperto che lo vedranno protagonista nei festival e sui palchi più attesi dell’estate. Sul palco Tony è stato affiancato da ospiti d’eccezione: Lazza – con cui ha spoilerato il nuovo inedito Money Machine –, Bresh, Capo Plaza e Kid Yugi, che hanno infiammato la serata regalando al pubblico momenti carichi di energia. In scaletta non sono mancati i grandi successi che hanno segnato la sua carriera: dai brani di ICON – album Quintuplo Disco di Platino che ha consolidato il suo ruolo nella scena urban italiana – alle hit che hanno dominato le classifiche, fino a Sesso e Samba con Gaia, già certificata Quadruplo Platino. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tony Effe, il 6 luglio debutto al Circo Massimo

