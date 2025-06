Tony Effe al babyshower solo per i giornalisti | le indiscrezioni sulla crisi con Giulia De Lellis

Le indiscrezioni sulla presunta crisi tra Tony Effe e Giulia De Lellis continuano a catturare l’attenzione del mondo dello spettacolo. Secondo alcune fonti, il rapper si sarebbe presentato al babyshower della figlia Priscilla esclusivamente per motivi mediatici, alimentando i sospetti di una rottura. Ma qual è la verità dietro queste voci? Scopriamo insieme cosa bolle in pentola e cosa potrebbe davvero nascondersi dietro questa intricata vicenda.

Tornano sempre più insistenti le voci di una crisi fra Tony Effe e Giulia De Lellis. Secondo le ultime indiscrezioni, l’influencer e il rapper sarebbero in realtà sempre più lontani. Così tanto che Tony si sarebbe presentato al babyshower per la f iglia Priscilla solamente per via della presenza dei giornalisti. Tony Effe e Giulia De Lellis in crisi?. A spiegarlo è Alessandro Rosica, esperto di gossip secondo cui Tony Effe e Giulia De Lellis sarebbe una “coppia mai esistita”. Su Instagram, Rosica – da sempre informatissimo riguardo le vite private dei vip – ha commentato uno scatto che ritrae l’influencer e il rapper alla festa per l’arrivo della figlia Priscilla. 🔗 Leggi su Dilei.it