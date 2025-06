Tolleranza zero contro chi abbandona i rifiuti | trasgressori beccati anche con le fototrappole

La maggioranza dei cittadini di Cerignola conferisce correttamente, dimostrando rispetto per l’ambiente e senso civico. Tuttavia, chi trasgredisce dovrà affrontare una tolleranza zero: con controlli rafforzati e fototrappole, sono state sanzionate circa 100 persone, di cui l’80% già in regola con il pagamento. Un esempio concreto che la legge e la responsabilità ambientale sono al primo posto nel nostro impegno quotidiano.

