Toh Milan si rivede Origi | incontro in sede si cerca l' accordo sulla buonuscita

Toh Milan si rivede Origi: l’attaccante belga, fuori rosa da tempo, ha incontrato la dirigenza per discutere una possibile buonuscita e risolvere il suo contratto in scadenza nel 2026. Un passo importante che potrebbe segnare un nuovo capitolo per il giocatore e il club. Restate con noi per tutte le novità sul mercato rossonero!

Il centravanti belga, fuori rosa già dall'anno scorso, ha discusso con la dirigenza la risoluzione del contratto (2026). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Toh Milan, si rivede Origi: incontro in sede, si cerca l'accordo sulla buonuscita

