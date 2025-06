Tocci Dacia ‘lancio positivo per il Bigster per il futuro speriamo in veicolo commerciale’

Il lancio del nuovo Dacia Bigster sta già catturando l’attenzione, promettendo di rivoluzionare il segmento dei veicoli commerciali. Con un design accattivante e spazi ampi, si rivolge sia ai fedeli clienti del Duster che alle famiglie in crescita, offrendo comfort e funzionalità. Le prime indicazioni sono estremamente promettenti: un passo deciso verso il futuro di Dacia nel mercato automobilistico. E speriamo che questa innovazione segni un nuovo successo per il marchio.

(Adnkronos) – "Il lancio del Bigster è piuttosto recente ma le indicazioni che abbiamo già avuto sono assolutamente buone: è un prodotto che strizza l'occhio anche ai clienti che già possedevano un Duster o a quelli che hanno una famiglia un po' più numerosa e hanno bisogno di più confort e spazio". E' soddisfatto Guido . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

