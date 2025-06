Toccate senza pressione ma studentesse raccontano violenze | Procura Catania contesta assoluzione prof

Un caso che scuote la comunità scolastica e solleva interrogativi sulla giustizia: la procura di Catania contesta l’assoluzione di un professore accusato di violenze sessuali, evidenziando come le testimonianze delle studentesse siano state sottovalutate o interpretate in modo superficiale. La richiesta di revisione si fa sentire forte, perché ogni voce merita ascolto e tutela. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda complessa e delicata.

La Procura di Catania ha impugnato l’assoluzione del professore accusato di violenze sessuali su otto studentesse tra il 2010 e il 2014 all’ospedale Vittorio Emanuele-Ferrarotto, contestando la sentenza che ha parlato di "toccate senza fare pressione". I pm evidenziano gravi errori nella valutazione delle testimonianze e chiedono giustizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Con queste motivazioni un professore di Medicina dell'Università di Catania è stato assolto dall'accusa di violenze sessuali e molestie verbali avvenute tra il 2010 e il 2014 all'ospedale Vittorio Emanuele Ferrarotto nei confronti di sette studentesse

"Toccate senza fare pressione", pm appella la sentenza di assoluzione del docente di Catania