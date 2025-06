Tivoli Controlli della movida da parte dei Carabinieri Denunciate 2 persone 3 segnalazioni per droga 5 contravvenzioni al codice della strada

Tivoli si conferma città attenta alla sicurezza, con i Carabinieri impegnati in controlli rigorosi durante la movida. Nel corso di un servizio straordinario, sono state denunciate due persone, segnalate tre per droga e comminate cinque contravvenzioni al codice della strada. Un impegno costante volto a tutelare cittadini e visitatori, garantendo un ambiente più sicuro e vivibile per tutti.

