Tis la Regione Calabria proroga la scadenza per la stabilizzazione

La Regione Calabria ha ascoltato le esigenze di Anci, prorogando la scadenza per la stabilizzazione dei tirocinanti di inclusione sociale. Dopo un confronto produttivo tra Anci, Regione e Centri per l'impiego, si apre una nuova fase di opportunit√† e collaborazione per consolidare il percorso di inserimento lavorativo. Questa decisione rappresenta un passo importante verso un sistema pi√Ļ inclusivo e sostenibile, capace di favorire lo sviluppo sociale e occupazionale nella regione.

Si è svolto il confronto tra Anci Calabria, Regione e Centri per l'impiego per affrontare le prossime attività relative alle procedure che riguardano i Tirocinanti di inclusione sociale. "La Regione - è scritto in una nota - ha accolto la richiesta di Anci di prorogare la scadenza per la stabilizzazione.

