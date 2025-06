Tirso più di una offerta sul tavolo per fabbrica di Muggia

Arriva una nuova offerta per Tirso Pi249, il sito tessile high-tech di Muggia, Trieste, suscitando entusiasmo e curiosità tra gli addetti ai lavori. L’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen ha anticipato l’interesse, ma si vocifera che ci siano più proposte sulla tavola. La sfida ora è attendere il prossimo incontro a Roma, dove verranno fatte chiarezza e decisioni cruciali per il futuro di questa storica realtà industriale.

C'è una nuova offerta per la Tirso, la fabbrica tessile ad alta tecnologia come kevlar di Muggia (Trieste). Lo ha anticipato l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen a margine di un incontro. Ma, secondo indiscrezioni, l'offerta cui fa riferimento la assessora non sarebbe la sola e altre realtà avrebbero manifestato il loro interesse. Se ne saprà di più sicuramente martedì prossimo a Roma, quando è stato convocato il tavolo ministeriale proprio per affrontare la crisi dello stabilimento. Tempo fa la vertenza sembrava essere conclusa positivamente con l'interesse dell'azienda friulana Roncadin, interesse che poi è andato scemando e la vertenza non si è conclusa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tirso, più di una offerta sul tavolo per fabbrica di Muggia

