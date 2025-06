Tipologie

Tipologie.C è una mostra monumentale che celebra le molteplici espressioni della fotografia tedesca del Novecento. Un viaggio tra immagini che svelano la nostra realtà e stimolano riflessioni su identità e società. Grazie a testi chiari e dettagli accessibili, il percorso è facile e coinvolgente, invitando ogni visitatore a scoprire le infinite possibilità di questa arte affascinante. Entrate e lasciatevi sorprendere dalla potenza delle immagini.

Cos'è Typologien? Una mostra monumentale dedicata alle molteplici espressioni della fotografia tedesca lungo tutto il secolo scorso. Ci troviamo di fronte alla meraviglia della fotografia e delle sue possibilità trasformative: in quanti modi sa mostrare differenti aspetti della realtà e quanto è in grado di suggerire interrogativi su chi siamo e come viviamo. Facile muoversi nelle sale e comprendere i lavori poiché testi, schede e didascalie sono semplificati al massimo affinché noi spettatori ci si possa immergere senza ostacoli. E una volta immersi, cominciamo il nostro viaggio in profondità.

Ci sono mostre imperdibili. Typologien/Tipologie è una di queste. Un’estesa indagine con oltre 600 opere fotografiche di 25 artiste e artisti, essenziali per ricostruire più di un secolo di fotografia in Germania. Alla Fondazione Prada fino al 14 luglio - Se sei un appassionato di fotografia o semplicemente curioso di scoprire le voci che hanno attraversato un secolo, non puoi perderti la mostra Typologien a Milano.