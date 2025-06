Timbrava il cartellino e poi tornava a casa | noto chirurgo ai domiciliari Il sistema | rientrava in ospedale a fine turno o se chiamato

Era un gesto apparentemente insignificante, ma nascondeva un sistema sofisticato e ingannevole che manipolava le presenze del personale. Un noto chirurgo ai domiciliari avrebbe timbrato il cartellino e poi lasciato l’ospedale, tornando solo al termine del turno o in caso di chiamata. La sua strategia, semplice ma grave, solleva interrogativi sulla gestione delle risorse e sulla sicurezza all’interno delle strutture sanitarie.

È accusato di aver timbrato spesso il badge delle presenze per poi lasciare il posto di mattina. Il sistema era tanto semplice quanto grave: arrivava in ospedale, prendeva le consegne da chi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Timbrava il cartellino e poi tornava a casa: noto chirurgo ai domiciliari. Il sistema: rientrava in ospedale a fine turno o se chiamato

