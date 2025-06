TIM Summer Hits 2025 la terza puntata con Olly Diodato Fedez Alfa

Preparati a vivere un’estate all’insegna della musica di qualità con la terza puntata dei TIM Summer Hits 2025! Condotta da Andrea Delogu e Carlo Conti, questa serata imperdibile su Rai1 il 27 giugno alle 21.30 ci regalerà emozioni uniche grazie a performance di artisti come Olly, Diodato, Fedez e Alfa. Non perdere l’appuntamento: la festa musicale sta per entrare nel vivo, e ti porterà in un mondo di suoni e talento senza precedenti.

Ecco la lunga lista degli artisti che saranno protagonisti della terza puntata dei TIM Summer Hits 2025, in onda su Rai1 e con la conduzione di Andrea Delogu e Carlo Conti. Prosegue la grande festa musicale del TIM Summer Hits. La terza serata del programma, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, andrà in onda venerdì 27 giugno alle 21.30 su Rai1, in simultanea su Rai Radio2, con le interviste esclusive e contenuti dal backstage di Carolina Di Domenico, e sarà disponibile anche su RaiPlay. Un parterre ricco di ospiti, nomi affermati e volti emergenti del panorama musicale saliranno sul palco durante la terza puntata di TIM Summer Hits, regalando al pubblico da casa una serata di emozioni e canzoni che sanno d’estate. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - TIM Summer Hits 2025, la terza puntata con Olly, Diodato, Fedez, Alfa

Tim Summer Hits 2025: video integrale Carlo Conti, Andrea Delogu, Gualtieri, Onorato, Salzano conferenza stampa - Scopri il mix esplosivo di musica, divertimento e grande spettacolo che solo i Tim Summer Hits 2025 possono offrire! Nella conferenza stampa, protagonisti come Carlo Conti, Andrea Delogu e le autorità romane hanno svelato tutti i dettagli di questa imperdibile manifestazione gratuita, pronta a trasformare l’estate romana.

Ieri e oggi in TV — Ascolti di venerdì 20 giugno 2025: 2,6 milioni (18,7%) per la seconda puntata di Tim Summer Hits; 2,1 milioni (16,7%) per la telenovela turca Tradimento https://ift.tt/QTWMgFz Vai su X

Nella seconda puntata del TIM Summer Hits, in onda stasera su Rai 1 dopo Affari Tuoi, si esibiranno, tra gli altri, anche Annalisa e Alessandra Amoroso: ecco la scaletta Vai su Facebook

