Thomas Fugate il 22enne giardiniere a capo dell?antiterrorismo Usa | chi è e perché fa discutere

Da giovane giardiniere a capo dell’antiterrorismo degli Stati Uniti in meno di un anno: l’incredibile ascesa di Thomas Fugate sta facendo discutere il mondo intero. Ma chi è realmente questo 22enne che ha conquistato una posizione di così grande responsabilità e perché la sua nomina solleva molte domande? Scopriamo insieme i retroscena di questa vicenda sorprendente.

Da giardiniere a responsabile della sicurezza nazionale in meno di un anno. È l?incredibile ascesa di Thomas Fugate, 22 anni, nuovo direttore del CP3, l?unità del.

Chi è Thomas Fugate, il 22enne chiamato da Trump a dirigere l’antiterrorismo (che ora deve prevenire attacchi dall’Iran) - Da giardiniere a responsabile di un'unità antiterrorismo degli Stati Uniti, la storia di Thomas Fugate è sorprendente e stimolante.

