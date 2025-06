THE VOICE SENIOR | LA RAI HA SCELTO LA NUOVA GIURIA DEL TALENT DI ANTONELLA CLERICI

La Rai ha svelato la nuova giuria de "La Voice Senior", uno dei talent più amati del palinsesto serale di Rai1 con Antonella Clerici. Questa stagione promette emozioni e sorprese, consolidando il ruolo di punta dell'intrattenimento. Con una lineup di giudici prestigiosi come Arisa, Loredana Bertè e Clementino, il cast si prepara a trascinare il pubblico in un vortice di talento e musica. La sfida è aperta: chi conquisterà il cuore degli spettatori?

The Voice Senior con Tale e Quale Show e Ballando con le Stelle rappresenta la punta di diamante dell'intrattenimento serale di Rai1. Il talent show di Antonella Clerici torna in autunno. Nuove puntate in onda al venerdì sera con la confermata staffetta con Tale e Quale Show che aprirà la stagione. La versione Kids andrà invece a gennaio, di sabato contro C'è Posta per Te. Ai confermati Arisa, Loredana Bertè e Clementino, che co-condurrà con Antonella il nuovo show musicale Jukebox a settembre su Rai1, la Rai ha scelto Nek al posto di Gigi D'Alessio. Niente Domenica In per Nek, anticipa Hit, che per incastrare gli impegni musicali e televisivi ha optato per un impegno non della durata di un'intera stagione come il contenitore festivo.