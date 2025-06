THE VOICE SENIOR | LA RAI HA SCELTO LA NUOVA GIURIA DEL TALENT DI ANTONELLA CLERICI

La Rai ha svelato la nuova giuria di The Voice Senior, il talent di Antonella Clerici che conquista il cuore degli italiani. Tra musica, emozioni e talento, questa stagione promette sorprese e grandi nomi, consolidando il ruolo di punta dell’intrattenimento serale di Rai1. Con una lineup di giudici prestigiosi e un format coinvolgente, il programma si prepara a regalare emozioni indimenticabili ai telespettatori. La stagione sta per iniziare e l’attesa è alle stelle!

The Voice Senior con Tale e Quale Show e Ballando con le Stelle rappresenta la punta di diamante dell’intrattenimento serale di Rai1. Il talent show di Antonella Clerici torna in autunno. Nuove puntate in onda al venerdì sera con la confermata staffetta con Tale e Quale Show che aprirĂ la stagione. La versione Kids andrĂ invece a gennaio, di sabato contro C’è Posta per Te. Ai confermati Arisa, Loredana Bertè e Clementino, che co-condurrĂ con Antonella il nuovo show musicale Jukebox a settembre su Rai1, la Rai ha scelto Nek al posto di Gigi D’Alessio. Niente Domenica In per Nek, anticipa Hit, che per incastrare gli impegni musicali e televisivi ha optato per un impegno non della durata di un’intera stagione come il contenitore festivo. 🔗 Leggi su Bubinoblog