The Tank | trama e cast dell' horror in onda stasera su Rai 4 per il ciclo ' Monster Movie'

Preparatevi a una serata da brividi con Rai 4, che stasera apre le porte al mondo delle creature mostruose con il ciclo Monster Movie. Alle ore 21:00 va in onda "The Tank", un horror del 2023 diretto da Scott Walker, noto per il thriller "Il cacciatore di donne". Scopriamo insieme trama, cast e curiosità di questo avvincente film che promette suspense e terrore. Non perdete questa occasione di vivere un’esperienza cinematografica unica.

Stasera su Rai 4 va in onda The Tank, film horror di Scott Walker per il ciclo Monster Movie. Scopri trama, cast, curiosità e tutto quello che c'è da sapere sul film. Serata da brividi su Rai 4 quella di giovedì 26 giugno. Per il ciclo Monster Movie, dedicato alle creature mostruose, alle ore 21:00 va in onda The Tank, film del 2023 che segna il ritorno alla regia di Scott Walker, già noto per il thriller Il cacciatore di donne. A seguire andrà in onda il survival-thriller thailandese The Pool. La trama di The Tank Il film segue la storia di Ben, interpretato da Matt Whelan, e sua moglie Jules, a cui dà il volto Luciane Buchanan.

