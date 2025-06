The Social Network | Il sequel del film del 2010 è confermato!

Dopo anni di attese e rumors, il mondo del cinema può finalmente festeggiare: il sequel di "The Social Network" è ufficiale! Confermato da Deadline, il progetto vedrà Aaron Sorkin al timone della sceneggiatura e della regia, promettendo di rivisitare e approfondire ancora di più la storia di Facebook e dei suoi protagonisti. Con questa nuova produzione, il fascino della rivoluzione digitale torna sul grande schermo, pronto a catturare nuovamente l’attenzione di pubblico e critica.

Dopo anni di speculazioni, falsi miti e smentite, il cult del 2010 The Social Network avrà il suo sequel. La notizia è stata confermata nelle ore scorse attraverso un articolo redatto da Deadline. Aaron Sorkin, premio Oscar proprio per la sceneggiatura non originale del primo film, scriverà la sceneggiatura e si occuperà della regia prendendo le redini lasciate da David Fincher. Il nuovo film, che pare debba intitolarsi semplicemente The Social Network 2, non sarà un sequel cronologico diretto del primo film, ma adatterà “ Facebook Files “, un articolo del 2021 del Wall Street Journal che riassumeva i documenti trapelati dalla whistleblower Frances Haugen, che descrivevano in dettaglio la complicità di Facebook (allora ribattezzata Meta) nei danni causati dalla piattaforma. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - The Social Network | Il sequel del film del 2010 è confermato!

