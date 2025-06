The Social Network avrà un sequel | dal regista a chi intepreterà Zuckerberg cosa si sa finora

Da anni il pubblico sogna un sequel di "The Social Network", il capolavoro del 2010 diretto da David Fincher. Ora, secondo Deadline, la svolta è vicina: il film potrebbe tornare sul grande schermo con un nuovo capitolo, affidato al celebre sceneggiatore Aaron Sorkin. La curiosità cresce: chi interpreterà Zuckerberg e quale storia verrà raccontata questa volta? Ecco tutto quello che sappiamo finora, pronti a scoprire il futuro di questo impero digitale.

Sono anni che il pubblico lo richiede e sono anni che si ipotizza. Ora, però, secondo Deadline finalmente è arrivata la svolta: The Social Network, film del 2010 diretto da David Fincher che racconta la nascita di Facebook, quindi del concetto di social network, avrà un sequel. Il film, che a quanto pare aspetterebbe solo l’approvazione definitiva per il via ai lavori, passerebbe nelle mani di Aaron Sorkin, uno dei più importanti sceneggiatori della Hollywood dei tempi d’oro, colui il quale adattò nel 2010 per il grande schermo il libro di Ben Mezrich Miliardari per caso – L’invenzione di Facebook: una storia di soldi, sesso, genio e tradimento. 🔗 Leggi su Open.online

«Il sequel di The Social Network vedrà la luce», annuncia il sito Deadline, rivelando che il vincitore dell'Oscar Aaron Sorkin tornerà come sceneggiatore e regista. Il nuovo capitolo, intitolato The Social Network Part II, si concentrerà sui retroscena di The Faceb

