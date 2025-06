The Social Network 2 | Il sequel è in sviluppo!

Il mondo digitale si prepara a un nuovo capitolo con il sequel di The Social Network, intitolato "The Social Network Part II". Con Aaron Sorkin, premio Oscar per la sceneggiatura, al timone come scrittore e regista, l’attesa cresce tra gli appassionati di tecnologia e cinema. Ma cosa aspettarsi da questa nuova narrazione? Si sposterà dai contenuti originali, attingendo da una serie di eventi ancora nascosti, promettendo di svelare nuovi segreti del mondo dei social.

Un sequel di The Social Network è ufficialmente in lavorazione, ma con una notevole assenza che potrebbe definirne il successo. Secondo quanto riportato da Deadline, Aaron Sorkin scriverà e dirigerà The Social Network Part II. Questo segna un ritorno per Sorkin, già premio Oscar per la sceneggiatura del primo film, basato sugli eventi che hanno portato alla creazione di Facebook. Questa volta, la narrazione si sposterà , attingendo dalla serie investigativa del Wall Street Journal, “ The Facebook Files “. Questi articoli hanno esplorato gli impatti negativi di Facebook e dei social media sulla società , suggerendo un tono più critico e approfondito per il sequel. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - The Social Network 2: Il sequel è in sviluppo!

