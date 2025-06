The Social Network 2 | Aaron Sorkin annuncia che il sequel su Facebook si farà

Dopo anni di attesa e speculazioni, il mondo del cinema può finalmente brindare: Aaron Sorkin conferma il sequel di The Social Network! Dopo aver scritto il successo originale, questa volta anche alla regia, Sorkin promette di portare sul grande schermo nuove dinamiche dietro le quinte di Facebook. Un progetto ambizioso che riaccende gli entusiasmi di fan e addetti ai lavori. Ma cosa ci riserverà questa nuova avventura? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli!

Dopo anni di speculazioni, The Social Network avrà finalmente un sequel. Ad annunciarlo attraverso Deadline è stato Aaron Sorkin, già sceneggiatore premiato con l'Oscar per il primo film del 2010, che ha confermato che è in lavorazione The Social Network Parte II per Sony Pictures. Questa volta, però, sarà anche alla regia, dopo aver maturato esperienza dietro la macchina da presa con film come Molly's Game, Il Processo ai Chicago 7 e A Proposito dei Ricardos. L'annuncio rappresenta un evento rilevante nel panorama cinematografico e culturale, vista l'importanza mediatica e sociale che Facebook ha assunto negli ultimi anni.

In questa notizia si parla di: social - network - aaron - sorkin

