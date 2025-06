The Mummy | Lee Cronin annuncia la fine delle riprese del reboot horror targato Blumhouse

Con entusiasmo e anticipazione cresce l’attesa per il reboot di The Mummy targato Blumhouse, ora alle battute finali delle riprese principali. Lee Cronin, regista di successo e volto noto del genere horror, ha condiviso un’immagine dal dietro le quinte, segnando un passo importante nella produzione. La sua esperienza promette di portare una nuova e avvincente interpretazione di un classico intramontabile. Rimanete sintonizzati: il ritorno della mummia sta arrivando!

Lee Cronin, regista del reboot di The Mummy targato Blumhouse, ha annunciato la fine delle riprese condividendo sui social una foto dal dietro le quinte del film. Lee Cronin, regista di La casa - Il risveglio del male, ha ufficialmente annunciato la conclusione delle riprese principali del nuovo reboot di The Mummy, prodotto da Blumhouse e Atomic Monster. La notizia è arrivata tramite un post su Instagram in cui Cronin ha condiviso una foto dietro le quinte dal set. L'immagine mostra il logo ufficiale del film impresso sul retro di una sedia da regista e quello che potrebbe essere il luogo di sepoltura della creatura protagonista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Mummy: Lee Cronin annuncia la fine delle riprese del reboot horror targato Blumhouse

