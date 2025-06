The moon is following us – La nuova opera di Daniel Warren Johnson

L’incubo più grande di ogni genitore diventa realtà in "The Moon is Following Us", la nuova intensa serie di Daniel Warren Johnson. Immaginate un terrore che si insinua tra le mura domestiche, mettendo in discussione la sicurezza e l’amore più profondo. Con un mix di suspense e arte mozzafiato, questa storia vi terrà col fiato sospeso fino all’ultima pagina. Scoprite come affrontare l’ignoto e proteggere ciò che più amate.

L'incubo più grande di ogni genitore è sicuramente quello di non riuscire a proteggere i propri figli e di metterli in pericolo. Cosa accade però se quest'incubo prende vita proprio tra le mura domestiche? Con questa premessa si aprono le vicende di The moon is following us, nuova serie scritta e disegnata da Daniel Warren Johnson, che viene coadiuvato ai disegni da Riley Rossmo, edita per il nostro mercato da Saldapress. Si parla di incubo non a caso: la piccola Penny, figlia di Samantha e Duncan, una sera va a dormire e si ritrova catapultata in un mondo onirico popolato non solo dai suoi giocattoli, qui esseri senzienti dotati di una loro personalità, ma anche dalla terribile Schiera, un'entità non meglio definita che la tiene prigioniera in questo universo, lasciandola in uno stato comatoso nel mondo reale.

