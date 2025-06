The Big Interview i volti dell' edizione 2025

Preparati a scoprire i volti che plasmeranno il futuro nell’edizione 2025 de “The Big Interview” di Wired. Un evento innovativo che mette in luce le menti e le protagoniste delle sfide più affascinanti del domani, tra esplorazioni, sport e scoperte scientifiche. Tra ospiti di eccezione come Bertrand Piccard, Davide Bartolo Morana, Stefano Buono e Antonio Ereditato, si apre un viaggio stimolante nel mondo delle innovazioni e delle grandi idee. Non perderlo!

A The Big Interview Wired dialoga con le menti straordinarie del nostro tempo - Con l’imprenditore del nucleare Stefano Buono, il robot umanoide Desdem0na, l’esperta di AI Janet Adams, l’attivista Award Abigail Disne ... Da wired.it

