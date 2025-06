The Big Hack efficienza energetica nel B2B | la sfida di Graded per giovani sviluppatori

Sei pronto a rivoluzionare il settore energetico? Graded, la società napoletana guidata da Vito Grassi, lancia una sfida ambiziosa ai giovani sviluppatori: ideare soluzioni smart per migliorare l’efficienza energetica nel B2B. L’obiettivo? Creare un software capace di raccogliere, analizzare e interpretare dati provenienti da molteplici fonti, anticipando rischi ambientali e infrastrutturali. La sfida si gioca ora: il futuro dell’energia aspetta le menti più innovative.

Individuare soluzioni smart per l’efficienza energetica nel B2B e progettare un software in grado di raccogliere, analizzare e interpretare dati provenienti da più fonti per anticipare possibili situazioni di rischio, come allarmi ambientali, criticità infrastrutturali o anomalie nei flussi cittadini. E’ la sfida lanciata da Graded, società napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi, per “The Big Hack”, l’hackathon organizzato da Campania NewSteel in collaborazione con Codemotion, che si terrà a Napoli, presso la Apple Developer Academy, sabato 28 e domenica 29 giugno. Promosso dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e da Maker Faire Rome- The European Edition e patrocinato dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli, “The Big Hack” riunisce giovani sviluppatori, maker, esperti di IoT, appassionati di tecnologia e creativi digitali da tutta Italia per dare vita a progetti innovativi, rispondendo alle sfide lanciate da aziende e istituzioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: efficienza - energetica - sfida - hack

Scegliere dispositivi ad alta efficienza energetica non solo riduce i costi, ma contribuisce anche alla sostenibilità ambientale. Ecco come si accede all'incentivo per l'acquisto e l'installazione di impianti di raffreddamento - Scegliere dispositivi ad alta efficienza energetica non solo abbassa i costi, ma promuove anche la sostenibilità ambientale.

EfficienzaEnergetica Vai su X

The Big Hack, efficienza energetica nel B2B: la sfida di Graded per giovani sviluppatori; Design sostenibile in sfida alla Milano Design Week: arriva Eco-Vision Hack per giovani progettisti; Come innovare la PA con il digitale: tutti i vincitori di Hack.Gov.

Efficienza energetica, oltre 50 miliardi risparmiati dal 2000 da imprese e cittadini - Grazie all’efficienza energetica abbiamo risparmiato 27 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio fra il 2000 e il 2023 (fonte: Odyssee- Lo riporta ecodallecitta.it

Smart City ed efficienza energetica: la sfida più grande per le nostre città in chiave sostenibile - Smart City ed efficienza energetica: la sfida più grande per le nostre città in chiave sostenibile . Riporta repubblica.it