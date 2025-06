The Bear 4 recensione | la stagione della maturità

Preparati a immergerti nel mondo intenso e autentico di The Bear, la serie che esplora la maturità di chef Carmy Berzatto e della sua brigata. Questa quarta stagione, disponibile su Disney+ dal 26 giugno, ci porta in un viaggio tra sfide, scelte difficili e crescita personale, dimostrando che anche senza armi si può affrontare un fuoco incrociato. La domanda è: cosa faranno i protagonisti ora che è il momento di diventare grandi?

La stagione più in sottrazione è anche quella che rende più umani tutti i personaggi: per chef Carmy e la sua brigata è ora di capire cosa fare da grandi. Su. È possibile girare uno stallo alla messicana senza armi? Sì sei nella cucina di Carmy Berzatto: lo chef interpretato da Jeremy Allen White è al centro di un fuoco incrociato nella quarta stagione di The Bear, su Disney+ dal 26 giugno con 10 nuovi episodi. Lo avevamo lasciato alle prese con il menù del nuovo ristorante, ansioso di ricevere recensioni positive e, chissà, magari anche una stella Michelin. Pur di riuscirci ha sacrificato tutto: il rapporto con Claire (Molly Gordon), l'unica ragazza che abbia mai davvero amato, quello con la sua famiglia e anche quello con Sydney (Ayo Edebiri), talento . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Bear 4, recensione: la stagione della maturità

