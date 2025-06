The Bear 4 al via su Disney+ la nuova stagione | le anticipazioni

Con nuove sfide dietro ogni angolo, il team guidato da Carmy e Sydney dovrà adattarsi, reagire e superare gli ostacoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - The Bear 4, al via su Disney+ la nuova stagione: le anticipazioni

Disney Italia annuncia il lancio globale di Alien: Pianeta Terra e The Bear 4 in full season - Disney Italia svela il lancio globale di due attesissime produzioni: "Alien: Pianeta Terra" e la quarta stagione di "The Bear".

The Bear 4, svelato il trailer ufficiale della nuova stagione; The Bear 4 sta arrivando: tutto quello che sappiamo sul ritorno della serie Jeremy Allen-White; Disney+ svela le date di The Bear 4 e Alien: Pianeta Terra: Quando escono, le foto e tutte le anticipazioni.

The Bear 4, al via su Disney+ la nuova stagione: le anticipazioni - Il giorno del debutto della quarta stagione di The Bear, una delle serie più acclamate degli ultimi anni, è finalmente arrivato. Riporta gazzetta.it

The Bear 4 serie tv su Disney+: trama, cast e curiosità - Nelle nuove puntate, Carmy e il suo staff affrontano le conseguenze della recensione ottenuta dal prestigioso Chicago Tribune. Riporta maridacaterini.it