Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Tg Green, il vostro punto di riferimento per le notizie più green e sostenibili. Questa settimana, l’Italia si conferma superstar del riciclo degli imballaggi, toccando quota 77%. Tra calore estivo e iniziative ecologiche, scoprite come il nostro paese si impegna per un futuro più sostenibile, dal festival sul mare alle grandi città sotto il sole. Ecco gli argomenti che vi terranno aggiornati e ispirati.

Il riciclo degli imballaggi sfiora il 77% in Italia, il caldo che colpisce le grandi città e soprattutto Roma dove la temperatura sale più del doppio. E poi in primo piano il festival Seif 2025 dedicato al mare, organizzato dalla Fondazione Acqua dell’Elba. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tg Green di questa settimana. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tg Green 26 giugno – Italia superstar del riciclo, al 77% per gli imballaggi

