TFA sostegno X ciclo non vale più l’accesso diretto per docenti con tre anni di servizio ma c’è il percorso da 40 CFU per i triennalisti

Se sei un docente interessato al TFA sostegno, è fondamentale conoscere le recenti novità del X ciclo. A differenza del IX ciclo, dove l'accesso diretto era riservato a chi aveva almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque, questa possibilità non è più prevista nel decreto attuale. Scopri come queste modifiche influiranno sul tuo percorso di formazione e quali alternative sono disponibili per te. Restiamo aggiornati insieme per affrontare con successo il prossimo ciclo!

Nel IX ciclo i docenti che avevano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione hanno avuto accesso diretto al percorso, nella misura stabilita con apposito decreto MUR, del max 35% dei posti. Questa norma non è invece presente nel Decreto n. 636 del 26 giugno 2025 di attivazione del TFA sostegno X ciclo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

